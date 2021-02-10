Импичмент Трампу признан конституционным

Сенат США признал импичмент экс-президенту страны Дональду Трампу соответствующим конституции. Об этом сообщает газета The Washington Post.

За то, что процедура не противоречит основному закону, проголосовали 56 сенаторов, из них шестеро — члены Республиканской партии. Не поддержали инициативу 44 сенатора.

Таким образом, процедура импичмента будет продолжена.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. 13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Слушания по этому делу начались в сенате во вторник, 9 февраля.