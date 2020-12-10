Мосгордума обновила рекорд по длительности заседания

Московская городская дума побила рекорд по длительности заседания, передает РИА «Новости».

Как сообщается, рекордное заседание прошло в Мосгордуме в четверг, 10 декабря.

Депутаты открыли заседание в 10.00 и завершили его в 21.42. Оно продолжалось в течение 11 часов 42 минут. На заседании обсуждались поправки к проекту бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также для проекта бюджета столицы в целом.

Предыдущий рекорд был установлен 20 ноября 2019 года. Заседание парламента в тот день длилось 10 часов 34 минуты и закончилось в 20.34 мск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд признал депутата Мосгордумы Шереметьева виновным по делу о мошенничестве

— Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении