Депутат Госдумы Лысаков может потерять должность из-за высказываний

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что президиум рассмотрит возможное снятие полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что сначала данный вопрос рассмотрит фракция, а затем его обсудят на Совете Думы.

Неверов пояснил, что высказывания находящегося на этой должности человека могут соотноситься с позицией комитета или фракции. В связи с этим, неуместные и некорректные слова на ней не приветствуются, а Лысаков позволял себе их.

«При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», — добавил Неверов.

Как отмечается, Лысаков считает, что решение фракции связано с его публикациями в Telegram-канале.

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