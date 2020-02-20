Захарова обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Норвегия не соблюдает Договор о свободном доступе к природным ресурсам на архипелаге Шпицберген, передает «Интерфакс».

«В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежских властей в этой связи», — сказала Захарова.

По ее мнению, вопрос суверенитета над Шпицбергеном не поднимается, речь идет лишь об урегулировании проблем российских компаний на архипелаге.

8 февраля МИД России заявил, что Норвегия нарушает Договор от 1920 года, распределяя лицензии на разработку нефтегазовых ресурсов на тех участках архипелага, которые находятся в пределах действия договора. Из-за этого российские компании не могут получить перспективные для разработки места. 15 февраля Норвегия отказалась от предложенных российской стороной совместных консультаций.

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