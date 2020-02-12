Песков заявил, что Путин не предлагал создавать «сверхдержаву»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение агентства Bloomberg о том, что российский лидер Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко создать «сверхдержаву» путем объединения России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко обсуждали только углубление интеграции в рамках «Союзного государства».

Ранее Bloomberg написал о том, что Путин якобы выступил с идеей внесения изменений в Конституцию страны из-за провала плана по объединению двух стран. Издание также утверждало, что «обойти» ограничения президентского срока в России можно было бы благодаря позитивному исходу переговоров с белорусской стороной.

Агентство отмечало, что объединение государств было планом «А» для сохранения Путина у власти, поскольку он смог бы стать главой нового образованного «Союзного государства».