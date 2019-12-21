Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году. Средства должны были быть выделены в течение 45 дней после подписания документа Трампом.

Белый дом вступил против включения данного пункта в пакет законопроектов и пригрозил президентским вето, которое привело бы к приостановке работы правительства.

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