В Кремле считают, что на нормандском саммите не было победителей или проигравших

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить о том, кто проиграл или выиграл на нормандском саммите в Париже 9 декабря, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, все присутствующие на встрече лидеры преследовали одну цель — «возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

Песков отметил, что в этом направлении уже сделаны важные шаги, но многое еще предстоит сделать.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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