В Кремле считают, что на нормандском саммите не было победителей или проигравших

close
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Charles Platiau/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить о том, кто проиграл или выиграл на нормандском саммите в Париже 9 декабря, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, все присутствующие на встрече лидеры преследовали одну цель — «возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

Песков отметил, что в этом направлении уже сделаны важные шаги, но многое еще предстоит сделать.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Макрон анонсировал новую встречу «нормандской четверки» в течение четырех месяцев

Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными