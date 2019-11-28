Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно документу, американская администрация должна регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая. Также предусмотрена возможность введения санкций против лиц, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение там прав человека.

Ранее закон одобрили обе палаты Конгресса США. При этом власти КНР выразили решительный протест против одобрения бумаги.

В начале лета в Гонконге начались массовые протесты против решения властей принять законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать нарушителей порядка материковому Китаю. /После многочисленных митингов законопроект отозвали.

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