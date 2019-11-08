Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы думали, возможно, что падение коммунизма в Берлине, в Москве и в остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире,.. что свободные общества будут процветать везде», — сказал Помпео.

Госсекретарь раскритиковал Россию по вопросам Крыма, ситуации с ПЦУ (Православная церковь Украины). Политик считает, что украинская церковь подвергается давлению с российской стороны.

В Китае, по мнению американского дипломата, процветает авторитаризм, «которого мир не видел очень давно».

«Китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев», — сказал Помпео.

Дипломат также призвал западные страны бороться за ценности «свободных обществ».

«У нас есть обязанность, у всех нас, защищать то, что было так сложно заполучить в 1776, 1945 и 1989 годах, и мы должны делать это вместе. Это непросто сделать, а делать это в одиночку невозможно», — подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, именно поэтому Вашингтон выступает за то, чтобы «Германия не была зависима от российских энергопоставок».

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