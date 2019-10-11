Зеленский заявил об убытках из-за отсутствия авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением по поводу отсутствия авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслировали на украинских телеканалах.

Он отметил, что сложившаяся ситуация является «очень странной».

«Считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают», — выразил недоумение Зеленский.

По его словам, это не выгодно для Украины, так как «банкротятся наши компании».