Зеленский заявил об убытках из-за отсутствия авиасообщения с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением по поводу отсутствия авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который транслировали на украинских телеканалах.
Он отметил, что сложившаяся ситуация является «очень странной».
«Считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают», — выразил недоумение Зеленский.
По его словам, это не выгодно для Украины, так как «банкротятся наши компании».