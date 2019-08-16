Трамп заявил, что обогнал Элтона Джона по числу зрителей на выступлении
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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что обогнал британского певца и композитора Элтона Джона по количеству по количеству зрителей.
Трамп выступал в штате Нью-Гэмпшир в рамках президентской кампании 2020 года. Выступление стало рекордным по числу зрителей.
Американский лидер назвал это сбитые великолепной новостью, отметив, что предыдущих рекорд был установлен Элтоном Джоном на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Британией.