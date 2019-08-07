Зеленский поговорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Уточняется, что звонок совершил Зеленский. Темой разговора стала ситуация в Донбассе.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру», — заявил Зеленский.

Также он отметил, что обсуждался вопрос возвращения украинских заключенных.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание с силовиками из-за обстрела со стороны ополченцев в Донбассе.