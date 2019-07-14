Берлин, Париж и Лондон опасаются развала СВПД из-за санкций США

Берлин, Париж и Лондон негативно оценивают риски развала СВПД, который может случиться ввиду американских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также влияющей на распад причиной считают отказ Ирана выполнять некоторые важные положений соглашения.

«Евротройка», включающая государства Франции, Великобритании и ФРГ, выразила обеспокоенность иранским решением по увеличению объемов обогащаемого урана и хранения его выше допустимых норм.

Кроме того, страны волнуют атаки в Персидском заливе и в других местах, а также они взволнованы снижением уровня безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло бывшему президенту страны Бараку Обаме.