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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, 73,09% избирателей проголосовали за Зеленского.

Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко свои голоса отдали 24,57% избирателей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности работать вместе с Зеленским.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.