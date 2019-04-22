Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, 73,09% избирателей проголосовали за Зеленского.
Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко свои голоса отдали 24,57% избирателей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности работать вместе с Зеленским.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.