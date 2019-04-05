В Кремле оценили призыв Трампа снизить военные траты

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа сократить расходы США, России и Китая на оборону. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявление американского лидера заслуживает высокой оценки.

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При этом он добавил, что этот призыв необходимо конвертировать в конкретную инициативу, а не ограничиваться лишь декларациями.

Ранее Трамп заявил, что расходы трех стран на оборону слишком высоки. По этой причине он предложил собраться вместе и «прекратить эти траты».