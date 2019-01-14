В МИД Японии указали на различия между Москвой и Токио
Официальный представитель МИД Японии Такеши Осуга заявил, что между Москвой и Токио имеются различия, передает Reuters.
По его словам, именно поэтому две страны проводят встречи друг с другом.
14 января состоялась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая положили начало российско-японским переговорам по поводу заключения мирного договора между странами.
Ранее Лавров в ходе беседы с Коно заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.