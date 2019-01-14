В МИД Японии указали на различия между Москвой и Токио

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Официальный представитель МИД Японии Такеши Осуга заявил, что между Москвой и Токио имеются различия, передает Reuters.

По его словам, именно поэтому две страны проводят встречи друг с другом.

14 января состоялась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая положили начало российско-японским переговорам по поводу заключения мирного договора между странами.

Ранее Лавров в ходе беседы с Коно заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.