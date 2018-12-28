Путин подписал закон об ответственном отношении к животным
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон призван защищать как животных от жестокого обращения, так и окружающих при взаимодействии с ними.
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Запрещается умерщвлять животных под любым предлогом, использовать их в боях, содержать диких животных в домах. Также вводится запрет на контактные зоопарки и регулируются нормы выгула собак.
Ранее сообщалось, что Совфед поддержал закон об ответственном отношении к животным.