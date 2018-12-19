Порошенко высказался о возможном захвате храмов Московского патриархата на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко предостерег «отдельных радикалов» от захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Слова президента передает УНИАН.

Глава государства заявил, что отбирать храмы у УПЦ «нельзя».

«Вы храмы отбираете не у Москвы, а у общины. Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам», — сказал Порошенко.

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При этом президент добавил, что переход священнослужителей и прихожан в новую украинскую церковь из УПЦ не будет быстрым. Он подчеркнул, что в данный момент необходимо «не наделать ошибок», так как Россия хочет, чтобы на Украине началась «религиозная война».

Порошенко заключил, что украинцам следует самим «выбрать дорогу к Богу».

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.