Порошенко высказался о возможном захвате храмов Московского патриархата на Украине
Президент Украины Петр Порошенко предостерег «отдельных радикалов» от захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Слова президента передает УНИАН.
Глава государства заявил, что отбирать храмы у УПЦ «нельзя».
«Вы храмы отбираете не у Москвы, а у общины. Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам», — сказал Порошенко.
При этом президент добавил, что переход священнослужителей и прихожан в новую украинскую церковь из УПЦ не будет быстрым. Он подчеркнул, что в данный момент необходимо «не наделать ошибок», так как Россия хочет, чтобы на Украине началась «религиозная война».
Порошенко заключил, что украинцам следует самим «выбрать дорогу к Богу».
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.