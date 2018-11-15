AP: на АСЕАН Китай и Америка разделились в видении региона

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США и Китай по-разному видят Индо-Тихоокеанский регион, их мнения разделились на саммите стран Юго-Восточной Азии, чьи экономики и стратегические интересы глубоко переплетены с обеими державам, пишет Associated Press.

Выступая на саммите АСЕАН в Сингапуре, вице-президент Майк Пенс заявил, что в регионе нет места «имперским амбициям и агрессии». Пенс подчеркнул «непоколебимую и неизменную» приверженность CША региону.

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«Наше видение Индо-Тихоокеанского региона не исключает ни один народ. Оно требует того, чтобы каждая страна относилась к своим соседям с уважением, уважала суверенитет наших стран и международные правила порядка», — сказал Пенс.

Как отмечает агентство, таким образом вице-президент США в скрытой форме осудил растущее влияние Китая и его военной экспансии в Южно-Китайском море. В то же время премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на полях саммита в Сингапуре пытался сгладить обеспокоенность соседей растущим влиянием Китая по всему региону, отмечается в материале.

Премьер Госсовета КНР в ходе встречи с лидерами АСЕАН призвал их помочь стабилизировать мировые рынки, которые взбудоражены американской торговой политикой.

Страны АСЕАН разделяют смятение Китая по поводу отказа администрации президента США Дональда Трампа от глобальной торговой системы, которая помогла модернизировать и обогатить китайскую экономику. Многие лидеры, присутствовавшие на встречах в Сингапуре, подчеркивали необходимость борьбы с протекционизмом и защиты правил, регулирующих глобальную торговлю, отмечает AP.

Отмечается, что регион вызывает серьезную озабоченность у США и других стран из-за конфликтов в Южно-Китайском море. Лидеры АСЕАН договорились о сдержанности в этом районе и обсудили пути и средства для того, чтобы не увеличивать напряженность в море, добавляет агентство.