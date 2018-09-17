Кучма призвал Трампа принести извинения Украине

Экс-президент Украины Леонид Кучма призвал президента Соединенных Штатов Дональда Тармпа принести извинения украинской стороне, передает Espreso.TV.

По словам Кучмы, украинская сторона была обманута, когда в 1994 году подписала Будапештский меморандум, фактически лишивший ее ядерного оружия.

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«Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит», — заявил Кучма.

Он добавил, что в данной ситуации Трампу следует извиниться перед Киевом и выразить готовность более активно содействовать решению данной проблемы.

Ранее журналист агентства Reuters Роб Кокс извинился за свой твит с упоминанием президента США Дональда Трампа. После атаки в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе Кокс написал твит, в котором заявил, что на руках Трампа кровь.