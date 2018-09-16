Подозреваемый в коррупции Омелян отправился в командировку в Германию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которому были предъявлены подозрения в незаконном обогащении, отправился в Германию с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

В ходе своей поездки Омелян планирует провести встречи с руководством объединения по техническому контролю, Hyperloop Transportation Technologies и баварским бизнесом. В Берлине у министра намечены двусторонние встречи с немецкими коллегами и главами компаний.

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В ходе заседания по делу Омеляна, которое прошло 14 сентября, Соломенский районный суд Киева обязал министра инфраструктуры Владимира Омеляна сдать загранпаспорта.

Ранее Владимир Омелян сообщил, что в его ведомстве был разработан проект, предполагающий отмену автобусного и железнодорожного сообщения Украины с Россией.