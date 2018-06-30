Журналист извинился за твит о «крови на руках Трампа»

Журналист агентства Reuters Роб Кокс извинился за свой твит с упоминанием президента США Дональда Трампа.

После атаки в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе Кокс написал твит, в котором заявил, что на руках Трампа кровь.

«Это то, что происходит, когда Дональд Трамп называет журналистов врагами людей. Кровь у вас на руках, мистер Президент», — говорилось в сообщении.

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Позже твит был удален. Кокс принес извинения и сказал, что, услышав сообщения о стрельбе, отреагировал эмоционально и неуместно.

Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования погибшим при огнестрельной атаке в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. Трамп также заверил, что его правительство «не успокоится пока мы не сделает все, что в наших силах для сокращения насильственных преступлений и защиты жизни ни в чем не повинных людей».