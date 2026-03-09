Размер шрифта
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) присягнул на верность новому лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В нем сказано, что Корпус стражей исламской революции «как преданный солдат и мощная опора власти, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов по руководству, готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания господина аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи».

До этого Совет экспертов Ирана назначил сына погибшего верховного лидера Ирана его преемником.

1 марта иранские государственные и проправительственные агентства подтвердили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней. Официально объявленного преемника у Хаменеи не было. В соответствии с конституцией, нового рахбара (высшего руководителя Ирана. — «Газета.Ru») предстояло определить совету экспертов — выборному органу, состоящему из 88 высокопоставленных клириков.

