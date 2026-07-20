Германия начала искать пути к диалогу с Россией. Как политики пытались наладить контакты с Москвой?

В Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

В Германии вновь пытаются восстановить каналы связи с Россией на фоне обсуждений возможного участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Речь шла как о контактах на уровне Евросоюза, так и о неофициальных встречах бывших немецких политиков и представителей деловых кругов с российской стороной, сообщает The Times со ссылкой на источник.

Собеседник издания заявил, что в Германии произошла смена настроений в отношении диалога с Москвой. По его словам, одновременно реализовывались несколько слабо скоординированных инициатив, целью которых было открытие каналов связи. Заметных результатов эти попытки пока не принесли.

Тайный канал через Баку

Одной из таких инициатив стали неофициальные встречи бывших немецких чиновников и политиков с представителями российской стороны. По данным The Times, в июле небольшая немецкая делегация провела закрытые переговоры в Баку. В нее вошли бывший руководитель ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

Среди российских участников встречи издание называет бывшего премьер-министра и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, а также главу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Содержание переговоров публично не раскрывалось. Ранее аналогичные встречи проходили в Баку и Абу-Даби.

Этот формат напоминает неофициальное продолжение работы российско-германского форума «Петербургский диалог». Его создали в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и занимавшего тогда пост канцлера Германии Герхарда Шредера. Форум использовался как площадка для контактов представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций двух стран. Германская структура форума была распущена в 2023 году после начала боевых действий на Украине.

Берлин увидел окно для диалога

Дискуссия о возобновлении контактов с Россией шла и на официальном уровне. В начале июня представитель правительства Германии сообщил, что между Европой и Россией постепенно открывалось окно для возможного диалога по Украине. При этом собеседник Reuters предупредил, что подготовка переговоров могла занять месяцы.

Берлин считал необходимым заранее определить формат, который европейские страны признали бы легитимным. По данным агентства, важную роль в возможном переговорном процессе могла получить группа Е3, в которую входили Германия, Франция и Великобритания.

Немецкая сторона также настаивала, что контакты должны были проходить при согласовании с Украиной и в координации с США. В Берлине выступали против конкурирующих переговорных площадок, участники которых передавали бы Москве разные позиции. В феврале канцлер Фридрих Мерц уже заявлял о готовности европейцев разговаривать с Россией, но исключал создание отдельных каналов, не согласованных с основным переговорным процессом.

Брюссель вышел на Кремль

Параллельно собственный канал связи с Кремлем попытался открыть председатель Европейского совета Антониу Кошта. Глава его аппарата Педру Лоурти провел телефонные разговоры с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину. Контакты носили предварительный характер, содержательные вопросы во время них не обсуждались, сообщала Financial Times.

В аппарате Кошты объяснили, что Евросоюзу необходимо было заранее наладить связь с Москвой, поскольку при любом сценарии Брюсселю пришлось бы защищать собственные интересы. При этом в ЕС подчеркивали, что объединение не собиралось становиться нейтральным посредником между Россией и Украиной.

Инициатива Кошты вызвала разногласия на саммите ЕС 18–19 июня. Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон критически отнеслись к действиям главы Евросовета, поскольку контакты с Кремлем не были заранее согласованы со всеми европейскими лидерами. Больше всего инициатива обеспокоила представителей стран Балтии и Северной Европы.

После саммита ЕС — Молдавия 22 июня Кошта заявил, что время для полноценных переговоров еще не пришло, поскольку Москва «не продемонстрировала готовности к мирному диалогу». При этом глава Евросовета снова выступил за прямой обмен сообщениями с российской стороной. Он также подчеркнул, что ЕС поддерживал Украину и не претендовал на роль нейтрального посредника.