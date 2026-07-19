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Политика

СМИ сообщили о пересмотре Германией подхода к переговорам с Россией

Times: Германия пересмотрела подход к переговорам с Россией
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией, ее подход к диалогу со страной приобрел более конструктивный характер. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник.

«В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроения», и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – говорится в публикации.

До этого бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что Европа ничем не рискует, если пойдет на переговоры с Россией.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что предпочел бы видеть Герхарда Шрёдера в роли переговорщика от ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц ответил на слова Путина, что только европейцы решат, кто будет говорит от их имени, «и никто другой».

Ранее Путин заявил, что отношения России и Европы находятся в кризисе, однако виновата в этом не Москва.

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