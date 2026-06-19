«Они в тупике». Как лидеры ЕС разругались из-за переговоров с Россией

Евросоюз вновь раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления диалога с Россией по украинскому урегулированию. Газета Politico сообщает, что против контактов с Москвой выступили Франция и Германия. Ранее стало известно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта обратился к Кремлю с просьбой наладить прямой канал связи между ЕС и Россией. Сможет ли Евросоюз участвовать в переговорах по Украине и почему возник раскол — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления прямых переговоров с Москвой по украинскому урегулированию. Об этом 19 июня сообщила газета Politico.

«Обсуждение России и Украины в четверг вечером 18 июня длилось на два часа дольше запланированного и выявило появление двух противоборствующих лагерей, которые точно столкнутся друг с другом в будущем», — говорится в публикации.

Против контактов с Кремлем выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц . Они утверждают, что сейчас якобы не время для коммуникации напрямую с Москвой. По их словам, когда этот момент настанет, инициативу установления контактов на себя должна взять «евротройка», а именно Франция, Великобритания и Германия.

«Позицию Франции и Германии поддержали лидеры наиболее антироссийски настроенных стран, а также Дании и Нидерландов. Другие лидеры заняли противоположную позицию, заявив, что поддержка контактов с Россией — это роль ЕС. Наибольшую поддержку этой позиции оказали Италия и Польша, которые были разочарованы тем, что их исключили из первоначальных переговоров между евротройкой и президентом Украины Владимиром Зеленским», — пишет Politico.

Внутри Евросоюза на протяжении нескольких месяцев идет дискуссия о том, какого рода общение с Кремлем следует поддерживать, если оно вообще должно быть. Актуальность этой проблемы возросла после того, как президент США Дональд Трамп заключил временное мирное соглашение с Ираном и дал понять, что его внимание снова переключается на Украину.

За несколько дней до этого стало известно, что руководитель аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошта обратился к Кремлю с просьбой наладить прямой канал связи. Налаживание прямых контактов стало бы отходом от фактической политики, согласно которой между ЕС и Россией не должно быть прямых каналов связи после начала СВО.

Stephanie Lecocq/Reuters

«Контакты, которые состоялись между Евросоюзом и Москвой, были краткими и не имеющими «существенного значения». Тем не менее команда Кошты считает, что они показывают особую заинтересованность ЕС в переговорном процессе», — говорится в материале Politico.

Позже издание Euronews сообщило, что глава аппарата Кошты Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым.

В Кремле в ответ заявили, что Россия давно была готова к переговорам, но только с учетом реального положения дел.

«У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что именно Европа первой свернула все контакты с Москвой.

«Если в Европе действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией — но не для того, чтобы пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, — то, конечно же, президент [РФ Владимир] Путин и российская сторона для этого будут открыты», — подчеркнул представитель Кремля.

Никакой конкретики

В Москве к новостям об инициативе председателя Евросовета наладить контакты отнеслись скептически. По мнению директора центра европейской информации, политолога Николая Топорнина, Кошта таким образом всего лишь «зондировал почву» на случай, если ЕС окончательно определится с необходимостью говорить с Москвой.



«Кошта попытался прозондировать почву на случай, если ЕС примет решение попытаться возобновить переговоры с Россией. В таком случае у Евросоюза уже был бы некий рабочий контакт, и было бы уместно использовать уже образовавшиеся связи. Он фактически в рамках своих полномочий вполне имел право осуществлять такие звонки и разговоры», — отметил политолог в беседе с «Газетой.Ru».



По словам Топорнина, критика в адрес Кошты со стороны ряда европейский лидеров была абсолютно предсказуема, так как в Евросоюзе не было и до сих пор нет единой позиции относительно необходимости переговоров с Москвой.

Yves Herman/Reuters

В Европарламенте и других структурах ЕС действительно есть политики, готовые к прагматичному диалогу с Москвой, но проблема состоит в том, что их реальное влияние ничтожно, подчеркнул член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Да, в Европейском союзе есть политики, действующие политики, которые хотели бы как можно скорее наладить конструктивный диалог с Россией. Конструктивный диалог не значит, что они займут пророссийскую позицию, но [значит, что] начнут решать вопросы цивилизованным способом и с учетом объективной реальности. Я сам таких знаю. В течение последнего месяца я встретился с дюжиной депутатов Европейского парламента, которые готовы были обсуждать эти вопросы», — уточнил политик.

По его словам, число сторонников диалога с Россией в ЕС крайне невелико, что не позволяет говорить о серьезных изменениях курса внутри Евросоюза.

«Проблема в том, что депутаты, готовые вести диалог с Москвой, в Европейском парламенте составляют крошечное меньшинство — их там несколько десятков всего из 700 с лишним. А на уровне Европейской комиссии таких вообще трудно найти», — пояснил он.

Климов отметил, что слухи о некоем «расколе» свидетельствуют лишь о том, что раньше разногласия внутри элит удавалось скрывать, а теперь это становится все сложнее.

«Сами по себе эти слухи говорят о том, что люди в правящих кругах Европейского союза в большинстве своем понимают: они в тупике. Точнее, есть те, кто делает вид, что не понимает. Другие пытаются что-то поделать, чтобы их не придавило камнями истории», — резюмировал Климов.

За бортом

Американская газета The Washington Post (WP), анализируя ситуацию внутри Евросоюза, пишет, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

«Европейский союз предпринял предварительную попытку наладить связь с Москвой, чтобы континент не оказался в стороне от потенциальных переговоров по прекращению конфликта. <...> У Евросоюза есть свои интересы в этом конфликте, которые европейцы хотят отстаивать», — говорится в материале WP.

Западу крайне важно не оказаться за бортом мирного процесса, однако ссоры внутри Евросоюза по вопросу позиции относительно Украины и России уже были, и привели они только к исключению европейцев из диалога, отметил в комментарии для «Газеты.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Сообщения о расколе ЕС из-за дружественных или враждебных отношений с Россией ошибочны. В Евросоюзе нет раскола из-за отношения к Москве, с этим всем все понятно, тут скорее идут споры относительно сохранения единого фронта Запада в отношении Москвы и Киева. Им нужно разработать единую универсальную позицию, которой бы придерживались все, и тут вопрос только в степени русофобии», — пояснил политолог.

Он обратил внимание, что попытки еврочиновников, таких как глава евродипломатии Кая Каллас, выступать без участия ведущих европейских держав — Франции и Германии — вызывают внутреннюю конкуренцию.

«Я думаю, что эти разногласия возникли из-за убеждения, что без Франции и Германии брюссельский чиновник не должен пытаться транслировать позицию. Каждому в Евросоюзе хочется поучаствовать в разработке решения. Это уже идет конкуренция за лидерство, а не из-за того, что есть противники и друзья России», — заключил Блохин.