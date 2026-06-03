Во Франции рассказали, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией

Европейские страны, которые подталкивает Париж, находятся в поисках возможностей для возобновления диалога с Россией, в то время как США устали от конфликта на Украине. Об этом пишет газета Le Monde.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон, неоднократно заявлявший о планах вновь наладить контакт с российской стороной, больше не одинок в отстаивании данной позиции, несмотря на критику со стороны некоторых партнеров.

Предыдущие попытки, в частности, поездка в российскую столицу в феврале дипломатического советника французского лидера Эммануэля Бонна ни к чему не привели, уточняет газета, однако «Европа осознает, что ей все же необходимо возобновить диалог с Москвой».

«Произошла смена европейской позиции», — сказал источник, близкий к главе Европейского совета Антониу Коште.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должна ли она поддерживать контакты с Москвой, а когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС.

Ранее Путин заявил, что в ЕС рассматривали кандидатуру Шредера для переговоров с Россией.