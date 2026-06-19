СМИ назвали имя российского чиновника, с которым общался советник Кошты

Глава аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщает Euronews.

17 июня Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Россией для будущих переговоров по Украине. Агентство сообщало, что один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину. Euronews отмечает, что, по имеющейся информации, этим чиновником был Юрий Ушаков, однако ведомство Кошты этого не подтвердило.

«Председатель пояснил, что попросил свой офис открыть дипломатический канал с Россией. Цель состоит в том, чтобы быть готовыми, когда настанет подходящий момент, защищать интересы ЕС. Речь идет о кратких контактах без обмена мнениями по существу и без переговоров — просто дипломаты, выполняющие дипломатическую работу», — сказал представитель ЕС.

По его словам, самое важное — чтобы европейцы «сохраняли координацию» в вопросах взаимодействия с Россией и в определении позиции ЕС.

Собеседник издания рассказал, что ряд европейских лидеров указали на то, что Кошта был бы «естественным представителем» интересов блока на переговорах с Россией, и поддержали назначение его специальным посланником для диалога с Москвой.

Решение Кошты о налаживании контактов с Кремлем поддержали лидеры Бельгии, Словении, Австрии, Словакии и Болгарии. По словам нескольких дипломатов, против выступили Польша, страны Балтии и Скандинавии. Они считают, что сейчас неподходящее время для взаимодействия с Россией. Также часть стран уверены в том, что общаться с российским руководством должны лидеры Германии, Франции и Великобритании.

19 июня издание Politico сообщало, что контакты Кошты с Россией вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, в том числе среди представителей от Латвии, Литвы и Эстонии.

Также 17 июня сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложит кандидатуру единого представителя от Евросоюза на переговорах с Россией, когда европейские лидеры встретятся на саммите в Брюсселе в конце недели. 16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию.

Ранее в Европарламенте нашли способ начать диалог с Россией.