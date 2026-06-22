Над Россией сбили более 300 БПЛА. Военная операция, день 1580-й

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⚡️Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США, заявил Владимир Зеленский.

«Мы дошли до того, что сейчас нужен только «ОК» лично от Трампа. Все остальные согласны», — отметил он.