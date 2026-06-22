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Над Россией сбили более 300 БПЛА. Военная операция, день 1580-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1580-й день
Константин Михальчевский/РИА Новости

Над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей в течение ночи сбили 301 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. По информации РИА Новости, Турция сохраняет готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Россия не увидела какой-либо конструктивной роли ООН по украинскому кризису, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:44

Над Тульской областью сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

8:43

В Анапе включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА, сообщили в администрации муниципалитета.

8:43

⚡️Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США, заявил Владимир Зеленский.

«Мы дошли до того, что сейчас нужен только «ОК» лично от Трампа. Все остальные согласны», — отметил он.

Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:40

Расчеты БПЛА «Герань-2 сикер» поразили крупный логистический центр «Новой почты» в Новом Коротиче Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

«ВСУ использовали его для хранения вооружения, дронов и комплектующих», — отметили в ведомстве.

8:38

В аэропорту Шереметьево ограничили взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:34

Над Брянской областью за прошедшие сутки сбили 192 БПЛА, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

8:33

❗️ВСУ в Черниговской области несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов систем ПВО, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:26

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию, возможны корректировки в расписании рейсов, сообщила Росавиация.

8:16

БПЛА уничтожены в городе Гуково и в двух районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:12

ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 55 раз, пострадал один мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

8:10

❗️Украина не сможет получить согласие Варшавы на вступление в Евросоюз, пока не выполнит ее условия, заявил спикер парламента (сейма) Польши Влодзимеж Чажастый.

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8:08

Над Воронежской областью ночью сбили 18 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил он.

8:06

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт с живой силой ВСУ на Добропольском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы группировки «Восток» уничтожили вражеские пункты управления БПЛА в Днепропетровской области.

8:04

🔴На подлете к Москве с начала суток уничтожили 59 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

8:03

Россия не увидела какой-либо конструктивной роли ООН по украинскому кризису и не ожидает изменений до избрания нового генсека, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

8:02

❗️Турция сохраняет готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта и готова организовать встречу в любом формате, который согласуют и сочтут приемлемым стороны, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

8:01

⚡️Над Россией в период с 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня уничтожен 301 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

8:00

Сегодня 1580-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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