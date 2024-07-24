Стало известно, сколько раз выстрелили в Трампа

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что Томас Крукс стрелял в экс-президента США Дональда Трампа восемь раз. Об этом он рассказал во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса США.

«Работники бюро обнаружили восемь гильз на крыше», — сообщил директор ФБР.

При этом он не смог дать четкого ответа на вопрос, как преступник смог сделать так много выстрелов перед тем, как спецслужбам удалось ликвидировать угрозу. По его словам, ФБР «до сих пор разбирается в этом вопросе».

Трамп подвергся нападению 13 июля, когда выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Молодой человек, который находился на крыше стоявшего недалеко от сцены производственного здания, несколько раз выстрелил в политика. Однако в этот момент экс-хозяин Белого дома повернул голову, поэтому его задела только одна из пуль — она попала в ухо.

Охрана быстро увела бывшего президента с мероприятия и доставила в больницу. После оказания медицинской помощи Трампа выписали.

При этом стрелка ликвидировали на месте. Впоследствии сотрудники ФБР выяснили, что им был 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.