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Трамп рассказал об угрозе для жизни со стороны Ирана

Трамп заявил об угрозе для его жизни со стороны Ирана

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Marco Bello/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран якобы угрожает его жизни. Соответствующая публикация появилась на странице политика в соцсети Truth Social.

«Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — написал Трамп.

Он заметил, что «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Республиканец также выразил благодарность конгрессу США за выделение дополнительных средств Секретной службе для его охраны.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты. Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Первое покушение произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа.

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