Трамп рассказал об угрозе для жизни со стороны Ирана

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран якобы угрожает его жизни. Соответствующая публикация появилась на странице политика в соцсети Truth Social.

«Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — написал Трамп.

Он заметил, что «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Республиканец также выразил благодарность конгрессу США за выделение дополнительных средств Секретной службе для его охраны.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты. Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Первое покушение произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа.