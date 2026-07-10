СМИ узнали о планах Ирана ликвидировать Трампа

Израиль передал США разведывательные данные о том, что Иран составил план ликвидации американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Иран уже много лет открыто обещает отомстить Трампу за ликвидацию в 2020 году генерала Касема Сулеймани, который был одним из высших командиров Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, на церемонии прощания с экс-верховным лидером Ирана Али Хаменеи участники развернули баннер с призывом ликвидировать президента США, пишет WSJ.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что он является номером один в иранском списке на уничтожение. В 2024 году в Пенсильвании в лидера США стреляли из винтовки, пуля задела ухо.

8 июля Трамп объявил, что перемирие с Ираном больше не действует. Он также назвал иранцев «больными людьми» и сравнил республику с «раковой опухолью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.