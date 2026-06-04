«Это неприемлемо». Европа компенсирует Армении потери после ограничений со стороны России

Евросоюз пообещал Армении финансовую поддержку на фоне осложнения отношений Еревана и Москвы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение республике €50 млн и раскритиковала российские ограничения на поставки армянской продукции. Заявление прозвучало на фоне курса Еревана на сближение с ЕС, предупреждений Москвы о возможных последствиях такого шага и дискуссии о будущем участии страны в ЕАЭС. Что предлагают Армении в Брюсселе и как реагируют в России — в материале «Газеты.Ru».

Помощь Брюсселя

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заявила о готовности Евросоюза выделить Еревану более €50 млн. В Брюсселе объяснили это решение последствиями российских ограничений на поставки армянской продукции.

«Это не менее чем экономическое давление и это неприемлемо»,

— заявила фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, пакет поддержки предусматривает не только прямую финансовую помощь, но и меры по расширению доступа армянских товаров на европейский рынок. В частности, речь идет о продукции сельского хозяйства. Как сообщили в ЕК, уже подготовлена первая партия из 10 тысяч выращенных в Армении цветов, которую отправят в Латвию для продажи.

Кроме того, Брюссель намерен предоставить адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям экономики. Фон дер Ляйен также напомнила, что с 2024 года в рамках европейской программы поддержки более семи тысяч армянских компаний получили помощь. По оценке ЕС, это позволило создать свыше 20 тысяч рабочих мест.

Для координации новых проектов 23 июня планируют создать совместную рабочую группу ЕС и Армении на уровне профильных министерств.

По словам главы ЕК, в перспективе Брюссель рассчитывает развивать транспортные связи через Армению и укреплять ее роль как транзитного узла между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

История вопроса

Обсуждение евроинтеграции Армении происходит на фоне растущих разногласий между Ереваном и Москвой. Ранее Россия ограничила ввоз ряда армянских товаров, включая цветы, минеральную воду, алкогольную продукцию, овощи и фрукты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что армянской стороне передали письмо министра энергетики Сергея Цивилева. Из документа следует, что в случае дальнейшего продвижения Армении к членству в Евросоюзе Москва может пересмотреть действующие соглашения о сотрудничестве. В частности, Россия «приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года».

В Ереване подтвердили получение письма и заявили, что ответят на него при необходимости.

Однако армянские власти продолжают курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года парламент республики принял закон о начале процесса вступления в ЕС. При этом премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС и рассчитывает сохранять сотрудничество сразу по обоим направлениям настолько долго, насколько это будет возможно.

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о дальнейшем участии республики в интеграционных объединениях должен быть вынесен на референдум как можно скорее.

«Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», — отметил он.

Российский лидер также предупредил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС Москве придется свернуть действующие интеграционные механизмы экономического сотрудничества. По его словам, это затронет и трудовую миграцию: гражданам Армении потребуется оформлять патенты для работы в России.

В Ереване же считают, что говорить о референдуме пока преждевременно. Пашинян заявил, что вопрос может возникнуть только после получения Арменией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме», — объяснил он.

Позиция России

Вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя возможные новые ограничения в отношении армянской продукции, подчеркнул, что решения будут приниматься исходя из результатов проверок.

«Если что-то найдут, то будут (принимать меры. — «Газета.Ru»), не найдут, то не будут», — сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не намерена компенсировать Армении возможные издержки от сближения с Евросоюзом.

«Уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. Не просто поддерживает, а финансирует», — подчеркнула она.

По словам дипломата, совместить участие в ЕАЭС и курс на вступление в ЕС не получится.

«Мы слышали словесную эквилибристику по поводу ОДКБ. Что это ОДКБ вышла из Армении. Но тут уже не получилось придумать какие-то формулировки. ЕАЭС из Армении никуда не выходила», — продолжила Захарова.

Она также подчеркнула, что вопрос дальнейшего внешнеполитического курса рано или поздно потребует определенности.

«Я думаю, что все равно тем, кто эту кашу заварил, придется определиться. Избирательная кампания совершенно здесь ни при чем. Это вопрос четкого определения того курса, который планируют проводить», — заключила дипломат.

Примерно о том же заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, разрыв экономических связей с ЕАЭС может привести Армению к серьезным экономическим трудностям.

«Хочу сказать прямо — ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса мы финансировать не будем»,

— отметил Шойгу.

Что говорят в ЕС

В ЕК заявили, что отношения между Евросоюзом и Арменией находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

«Могу сказать вам от имени ЕС, что мы являемся надежным партнером для Армении, и наше партнерство сильнее, чем когда-либо», — подчеркнул представитель ЕК Ануар Эль-Ануни.

Он напомнил, что в мае 2026 года в Ереване прошел первый в истории саммит Евросоюза и Армении. По его словам, на этой встрече Брюссель подтвердил поддержку республики и ее дальнейшего развития.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что ЕС участвует в программах по укреплению государственных институтов Армении.

«Мы поддерживаем демократическую устойчивость Армении, в частности против гибридных угроз, иностранных информационных манипуляций и вмешательства, а также попыток подорвать доверие к демократическим институтам», — добавил он.

Ранее МВД Армении сообщило о выделении €2,2 млн на поддержку процесса либерализации визового режима с ЕС. Средства планируют направить на совершенствование пограничного контроля, повышение безопасности документов и развитие правоохранительной сферы.

В ведомстве отметили, что это первая программа, которая напрямую связана с подготовкой к возможному упрощению визового режима между Арменией и Евросоюзом.