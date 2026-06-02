ЕС выделит Армении средства на либерализацию визового режима

Евросоюз выделит Армении €2,2 млн для содействия процессу либерализации визового режима. Об этом говорится на сайте МВД республики.

«Эти средства будут использованы для улучшения пограничного контроля, безопасности документов и правоохранительной деятельности», — написано в публикации.

Там уточнили, что это первая программа, напрямую поддерживающая процесс либерализации визового режима с Евросоюзом.

Как пояснил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, последние годы Ереван предпринимает ряд конкретных шагов к вступлению в Евросоюз. Он рассказал, что с 2023 года вдоль восточных границ работает гражданская миссия ЕС, в 2024 году запущена программа «Устойчивость и рост», а в 2025-м был принят закон о начале процесса вступления, начат диалог о безвизовом режиме и подписана программа стратегического партнерства.

Пашинян добавил, что республика намерена проводить необходимые реформы до полного соответствия европейским стандартам.

