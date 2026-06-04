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Бизнес

ЕС даст Армении полсотни миллионов евро на защиту ее экономики от «давления» РФ

Фон дер Ляйен: ЕС поддержит экономику Армении матпомощью более чем на €50 млн
Yves Herman/Reuters

Евросоюз готовит пакет финансовой поддержки Армении в объеме свыше €50 млн на фоне «экономического давления» на нее со стороны России. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба ЕК.

Фон дер Ляйен назвала действия Москвы «экономическим принуждением», заявив, что Россия «вводит экспортные ограничения на армянскую продукцию, используя экономические отношения для политического давления». Она подчеркнула, что Европа твердо стоит на стороне Армении.

Подготовленный Евросоюзом пакет помощи включает немедленную финансовую поддержку в размере более €50 млн, а также меры по упрощению торговли для некоторых армянских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию. Адресная помощь от ЕС будет оказана пострадавшим секторам, таким как цветоводство: первая партия из 10 тысяч выращенных в Армении цветов уже завтра прибудет в Латвию для последующего сбыта на местном рынке.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит налаживать контакты между предприятиями и выполнять обязательства, взятые на недавнем саммите в Ереване. Она напомнила, что с 2024 года в рамках плана устойчивости и роста помощь ЕС уже получили 7 тысяч армянских компаний, создавшие благодаря этому более 20 тысяч рабочих мест.

В долгосрочной перспективе Европа намерена реализовать амбициозное соглашение о транспортном сообщении, в рамках которого Армения может стать стратегическим узлом, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию, добавила глава Еврокомиссии.

По ее словам, для координации всех разработанных инициатив на двусторонней встрече 23 июня на уровне профильных министров будет создана совместная целевая группа ЕС-Армения, которая займется контролем за реализацией принятых мер.

Ранее Евросоюз пообещал Армении €2,2 млн для содействия процессу либерализации визового режима.

 
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