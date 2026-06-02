Пашинян назвал условие для проведения референдума о членстве Армении в ЕС

Пашинян: референдум по вступлению в ЕС возможен после статуса кандидата
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Референдум по вопросу вступления Армении в ЕС состоится только после того, как страна официально обратится в Евросоюз с соответствующей просьбой и получит статус кандидата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме», — сказал он.

Накануне на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он назвал нелогичным проведение референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС, поскольку пока Армения не близка к получению статуса кандидата на членство и ей пока нечего будет предложить армянскому народу взамен членству в ЕАЭС. Он назвал возможный выбор теоретическим и подчеркнул, что выносить его на референдум сейчас — неверный шаг.

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов РФ, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. В нем говорилось, что лидеры стран — членов ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС или продолжении работы в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее в России заявили, что Армения использует ЕАЭС.

 
