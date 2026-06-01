Евросоюз выразил поддержку Армении: «Партнерство сильнее, чем когда-либо»

Евросоюз является надежным партнером и поддерживает Армению и ее будущее. Об этом заявил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни во время брифинга.

«Могу сказать вам от имени ЕС, что мы являемся надежным партнером для Армении, и наше партнерство сильнее, чем когда-либо», – заявил Эль-Ануни.

Представитель ЕК напомнил, что в мае 2026 года состоялся первый в истории саммит между Евросоюзом и Арменией в Ереване, где ЕС подтвердил свою «поддержку Армении и ее будущего».

«Мы поддерживаем демократическую устойчивость Армении, в частности против гибридных угроз, иностранных информационных манипуляций и вмешательства, а также попыток подорвать доверие к демократическим институтам», – сказал он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать стремлению Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций. Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Какие последствия ждут Армению в случае присоединения к ЕС – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обсудил с Пашиняном итоги саммита ЕЭАС.

 
