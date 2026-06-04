Россия отказалась «оплачивать дорогу» Армении в ЕС

Россия не собирается «оплачивать дорогу» Армении в Евросоюз, который поддерживает Украину в конфликте с РФ. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона до сих пор не получила внятного ответа от Еревана о том, куда движется республика и как она будет выполнять обязательства в рамках различных организаций.

Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее назвал нелогичным проведение такого референдума в стране. По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к Евросоюзу по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее эксперт объяснил, чем рискует Армения, поворачиваясь в сторону ЕС.