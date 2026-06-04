Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Россия отказалась «оплачивать дорогу» Армении в ЕС

Захарова: РФ не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз
Александр Вильф/РИА Новости

Россия не собирается «оплачивать дорогу» Армении в Евросоюз, который поддерживает Украину в конфликте с РФ. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона до сих пор не получила внятного ответа от Еревана о том, куда движется республика и как она будет выполнять обязательства в рамках различных организаций.

Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее назвал нелогичным проведение такого референдума в стране. По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к Евросоюзу по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее эксперт объяснил, чем рискует Армения, поворачиваясь в сторону ЕС.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!