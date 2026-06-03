Шойгу объяснил, почему Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса

Шойгу: РФ не будет финансировать выход Армении из кризиса после евроинтеграции

Россия не станет выделять средства на преодоление кризиса, который может возникнуть в Армении в случае ее сближения с ЕС и евроинтеграции. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что разрыв связей с ЕАЭС приведет экономику Армении к глубокому кризису.

«Хочу сказать прямо – ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса мы финансировать не будем», — сказал Шойгу.

В этот же день Шойгу заявил, что потери Армении от сокращения туризма из России могут составить до $1,5 млрд, ЕС не сможет компенсировать эти суммы. Евросоюз может выделять на помощь Армении лишь небольшие суммы, которые не смогут покрыть все убытки, уверен он.

До этого Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления Армении в ЕС. Он сообщил, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Ранее политолог объяснил, какие риски упускает нынешнее руководство Армении.