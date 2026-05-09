Путин допустил «цивилизованный развод» с Арменией

Путин предложил Армении провести референдум о вступлении в ЕС

Президент России Владимир Путин на брифинге заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения.

Глава государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу.

«Если народ поддержит его (референдум. — «Газета.Ru»), Россия могла бы начать процесс «цивилизованного развода», — сказал Путин.

Он заметил, что в случае с Украиной все тоже начиналось с вопроса евроинтеграции.

По словам политика, вопрос о присоединении республики к Евросоюзу можно было бы обсудить на следующем саммите Евразийского экономического союза, который состоится 28-29 мая в Астане.

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

Ранее Пашинян объяснил решение не ехать на парад Победы в Москву.

 
