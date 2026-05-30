Глава МИД ФРГ пообещал «совместный ответ» России после падения БПЛА в Румынии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз и НАТО дадут «совместный» ответ России на фоне падения беспилотника в Румынии. Об этом сообщает Bild.

«Нас не удастся ни запугать, ни расколоть. Мы дадим на эти действия России совместный ответ. Вся наша солидарность — с нашим союзником по НАТО и партнером по ЕС, Румынией», — сказал Вадефуль.

Министр обвинил Россию в «безрассудных действиях», которые якобы угрожают безопасности Европы. В связи с этим он заметил, что ЕС продолжит решительно поддерживать Украину и укреплять собственные оборонные возможности.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее Путин ответил на обвинения в падении дрона на дом в Румынии.