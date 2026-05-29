«Завалите хлебало»: Медведев отреагировал на инцидент с БПЛА в Румынии

Необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии, однако странам Евросоюза стоит «завалить хлебало» на эту тему, поскольку они являются соучастниками войны против России. Об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства – прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит», — написал Медведев.

Он заметил, что Европа воюет с Россией «руками бандеровцев», поскольку производимые там БПЛА и иное вооружение, а также разведданные, каждый день используются для ударов по РФ.

За разрушения и за теракт в Старобельске зампред Совбеза возложил ответственность на «разную мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани». В связи с этим Медведев призвал «приготовиться», поскольку инциденты с БПЛА будут происходить и дальше.

«Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований», — подчеркнул он.

Также Медведев призвал «завалить хлебало», поскольку происходящее – «пока цветочки». Политик напомнил, что «имбецилоподобные лидеры ЕС» знают, что нужно сделать для завершения конфликта.

Ранее Украина потребовала большей помощи после попадания БПЛА в дом в Румынии.

 
