«Вот караул, русские идут»: Путин ответил на обвинения в падении дрона на дом в Румынии

Президент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, 29 мая 2026 года

Владимир Путин прокомментировал падение дрона на дом в Румынии, заявив, что установить происхождение БПЛА без экспертизы невозможно. При этом он выразил готовность провести расследование, если Москве передадут обломки. Беспилотник врезался в многоэтажку в Галаце в ночь на 29 мая, Бухарест и Брюссель заявили, что он был российским. Власти Румынии уже объявили о закрытии генконсульства РФ из-за произошедшего. В МИД РФ в свою очередь пообещали ответными мерами, а Дмитрий Медведев призвал европейских политиков «завалить хлебала».

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что делать выводы о происхождении беспилотника, упавшего на дом в Румынии, можно только после полноценного расследования и изучения его обломков.

Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата Владимир Путин Президент России

Глава государства допустил, что, «скорее всего», инцидент произошел из-за беспилотника Украины. При этом он выразил готовность провести расследование, если Москве передадут объективные данные и обломки упавшего БПЛА .

Путин также напомнил, что ранее украинские дроны уже залетали на территорию других стран — Финляндии, Польши и государств Балтии.

«Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии: вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения», — сказал он.

Что произошло

В ночь на 29 мая в румынском Галаце беспилотник упал на многоквартирный жилой дом, пострадали два человека. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что после появления беспилотника в воздух были подняты истребители. Им разрешили открыть огонь, однако дрон решили не сбивать, поскольку его падение могло привести к еще большим разрушениям в Галаце .

По словам Мируцэ, беспилотник находился в воздушном пространстве страны около четырех минут. После этого румынские власти уведомили правительство и союзников по НАТО, а также связались с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

Власти страны заявили, что дрон якобы был российским. По словам президента Румынии Никушора Дана, он мог оказаться на территории страны в результате работы украинской системы противовоздушной обороны в районе города Рени.

«Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20–30 километров от Дуная с востока на запад; часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, в результате чего его траектория полета, возможно, изменилась», — сказал он.

Посла РФ Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии для объяснений. Кроме того, президент республики объявил, что из-за произошедшего генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто, а генеральный консул Андрей Косилин признан персоной нон грата .

С обвинениями в адрес России выступили и в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

«Завалите хлебало»

В МИД России заявили, что решение румынских властей закрыть генконсульство не останется без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ответные меры будут приняты в ближайшее время.

При этом она раскритиковала реакцию европейских политиков на инцидент с беспилотником. По ее мнению, заявления из Брюсселя направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий Киева.

«Эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [президента Украины] Владимира Зеленского», — отметила она.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал обвинения в адрес России предсказуемыми.

«У них и не может быть другого мнения. Заезженная пластинка. Во всем виноваты русские», — сказал депутат.

С критикой в адрес Брюсселя также выступил сенатор Александр Волошин. Он назвал обвинения со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «политическим сюрреализмом» и заявил, что Евросоюз предпочитает обвинять Москву вместо того, чтобы задавать вопросы Киеву .

Еще жестче высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему <...> Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!» — написал он в «Максе».