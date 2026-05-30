Туск ответил на слова Медведева об окончании «спокойного сна» для европейцев

Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам об окончании спокойного сна для ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для жителей Европы. Об этом польский политик написал в соцсети X.

«Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова (Медведева — прим. ред.)», — написал Туск.

Накануне Медведев в мессенджере «Макс» написал, что необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии, однако странам Евросоюза стоит «завалить хлебало» на эту тему, поскольку они являются соучастниками войны против России. Он также подчеркнул, что европейцы больше не смогут спокойно спать.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Ранее в НАТО предостерегли от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе.