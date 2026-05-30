Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Литва призвала давить на Россию после инцидента с БПЛА: «Не обязательно ответный удар»

Будрис призвал усилить давление на Россию после инцидента с БПЛА в Румынии
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после инцидента с падением БПЛА в Румынии призвал НАТО к решительной реакции и усилению давления на Россию. Его слова приводит LRT.

«У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта», – сказал Будрис.

Отдельно он заметил, что Евросоюз должен реализовать меры по противодействию дронам и повышению устойчивости. Следует также увеличить число истребителей, которые будут патрулировать границы НАТО, считает министр.

«У нас есть возможность показать, что это имеет определенную цену. Не обязательно нанося ответный удар, а увеличивая количество истребителей, усиливая патрулирование и давление непосредственно на границе. Именно так мы должны реагировать», – добавил Будрис.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее глава МИД ФРГ пообещал «совместный ответ» России после падения БПЛА в Румынии.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!