Литва призвала давить на Россию после инцидента с БПЛА: «Не обязательно ответный удар»

Будрис призвал усилить давление на Россию после инцидента с БПЛА в Румынии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после инцидента с падением БПЛА в Румынии призвал НАТО к решительной реакции и усилению давления на Россию. Его слова приводит LRT.

«У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта», – сказал Будрис.

Отдельно он заметил, что Евросоюз должен реализовать меры по противодействию дронам и повышению устойчивости. Следует также увеличить число истребителей, которые будут патрулировать границы НАТО, считает министр.

«У нас есть возможность показать, что это имеет определенную цену. Не обязательно нанося ответный удар, а увеличивая количество истребителей, усиливая патрулирование и давление непосредственно на границе. Именно так мы должны реагировать», – добавил Будрис.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее глава МИД ФРГ пообещал «совместный ответ» России после падения БПЛА в Румынии.