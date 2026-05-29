Президент Румынии объяснил падение дрона на дом работой ПВО

Упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО. Об этом говорится в заявлении президента Румынии Никушора Дана, сообщает РИА Новости.

По словам Дана, группа из 43 дронов двигалась через Украину с востока на запад, при этом часть аппаратов была уничтожена на украинской территории. Он предположил, что один из них был сбит в районе города Рени, после чего изменил траекторию и направился в сторону Галаца.

«Группа из 43 беспилотников, прибывших с востока, пересекла Украину примерно в 20-30 километрах к северу от Дуная, с востока на запад», — сказал он.

Также президент ответил на вопрос о том, было ли отклонение случайным или намеренным. Как он отметил, дрон был поражен кинетически.

В ночь с 28 на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац. В результате пострадали два человека. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Москву, при этом официальных данных о том, кому принадлежал дрон, на данный момент не опубликовано. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил на обвинения в падении дрона на дом в Румынии.

 
