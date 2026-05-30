В МИД оценили отношения между Россией и Германией

Любинский: диалог между Россией и Германией находится «ниже плинтуса»
Диалог между Россией и Германией в настоящее время находится «ниже плинтуса», отсутствует полностью. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

По его словам, утверждать, что «реваншистские заявления» властей Германии могут как-то еще осложнить диалог было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно.

Дипломат добавил, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы между странами завязывался какой-либо диалог.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз и НАТО дадут «совместный» ответ России на фоне падения беспилотника в Румынии. Дипломат обвинил Россию в «безрассудных действиях», которые якобы угрожают безопасности Европы.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что падение дрона в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге — у границ России.

Ранее Путин предоставил ЕС право самим выбрать переговорщика с Россией.

 
