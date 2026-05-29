Мерц высказался о присутствии НАТО у границ России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии

Попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Инцидент снова показывает, что мы нуждаемся в мощном присутствии НАТО на восточном фланге. Мы готовы защищать территорию [Североатлантического] альянса», — написал глава немецкого правительства.

В ночь на 29 мая дрон упал на крышу многоквартирного жилого дома в румынском городе Галац. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Власти Румынии заявили, что БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. На фоне случившегося республика пообещала принять дипломатические меры в отношении России. Министерство обороны РФ пока никак не комментировало инцидент. В Государственной думе усомнились в том, что в Румынии рухнул российский дрон, указав на отсутствие каких-либо доказательств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Румынии анонсировали закупку систем защиты от беспилотников.