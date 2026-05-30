Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

«Это еще цветочки»: Медведев опубликовал видеопослание европейским политикам

Медведев выложил ИИ-ролик с посланием европейцам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в «Максе» сгенерированное искусственным интеллектом видео с испуганными Макроном, Мерцем, Стармером и фон дер Ляйен.

В своем видео он обратился к европейским политикам со словами из своей публикации, выложенной в канал накануне.

В публикации он напомнил, что европейские беспилотники ежедневно применяются в атаках на Россию, в том числе и на Старобельск, где Украина с помощью европейского вооружения устроила теракт.

«За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани», — сказал персонаж, изображающий Медведева в ИИ-ролике.

Накануне Медведев написал в своем канале в «Максе», что необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии, однако странам Евросоюза стоит «завалить хлебало» на эту тему, поскольку они являются соучастниками войны против России. Он заметил, что Европа воюет с Россией «руками бандеровцев», поскольку производимые там БПЛА и иное вооружение, а также разведданные, каждый день используются для ударов по РФ.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!