«Это еще цветочки»: Медведев опубликовал видеопослание европейским политикам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в «Максе» сгенерированное искусственным интеллектом видео с испуганными Макроном, Мерцем, Стармером и фон дер Ляйен.

В своем видео он обратился к европейским политикам со словами из своей публикации, выложенной в канал накануне.

В публикации он напомнил, что европейские беспилотники ежедневно применяются в атаках на Россию, в том числе и на Старобельск, где Украина с помощью европейского вооружения устроила теракт.

«За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани», — сказал персонаж, изображающий Медведева в ИИ-ролике.

Накануне Медведев написал в своем канале в «Максе», что необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии, однако странам Евросоюза стоит «завалить хлебало» на эту тему, поскольку они являются соучастниками войны против России. Он заметил, что Европа воюет с Россией «руками бандеровцев», поскольку производимые там БПЛА и иное вооружение, а также разведданные, каждый день используются для ударов по РФ.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.