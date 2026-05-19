«Чистая выдумка»: Китай ответил на статью о словах Си Цзиньпина про Путина и СВО

МИД Китая назвал выдумкой статью FT о словах Си про Путина и СВО

Пекин назвал «чистой выдумкой» публикацию Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы заявил Дональду Трампу: Владимир Путин может сожалеть о решении начать СВО. Материал вышел незадолго до визита российского лидера в Китай. Что в Пекине ответили на статью FT и какие темы Путин и Си собираются обсуждать на переговорах — в материале «Газеты.Ru».

МИД Китая назвал «чистой выдумкой» публикацию The Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы заявил президенту США Дональду Трампу о возможном сожалении президента России из-за проведения СВО. С опровержением во время брифинга выступил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — заявил дипломат.

На прошлой неделе Трамп посетил Китай с официальным визитом. После поездки американский лидер назвал переговоры «невероятными» и сообщил о достижении ряда экономических договоренностей между Вашингтоном и Пекином. Власти КНР комментировали итоги встречи более сдержанно, однако также заявляли о позитивном характере переговоров.

О чем была статья

The Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп и Си в Пекине провели «широкие переговоры, в ходе которых обсуждалась Украина». Председатель КНР якобы заявил, что Путин может «в конечном итоге пожалеть» о начале военной операции. Других подробностей издание не привело.

Как отметили журналисты, ранее китайский лидер не позволял себе столь прямых высказываний о конфликте . Один из источников издания, знакомый с содержанием переговоров Си и бывшего президента США Джо Байдена, отметил, что, несмотря на «откровенные и прямые» обсуждения России и Украины, председатель КНР никогда публично не давал оценок Путину или ходу конфликта.

По данным FT, во время переговоров Трамп также предложил США, Китаю и России совместно выступить против Международного уголовного суда. Источники газеты отметили, что американский лидер заявил о совпадении интересов трех стран по этому вопросу.

Визит Путина в Китай

Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 19-20 мая, через несколько дней после визита в Пекин Дональда Трампа. Накануне поездки президент заявил, что российско-китайские отношения достигли «действительно беспрецедентного уровня», а партнерство Москвы и Пекина играет «важную и стабилизирующую роль» в мировой политике.

По словам главы государства, Россия и Китай «не дружат против кого-либо», а работают «на дело мира и всеобщего процветания». Путин также подчеркнул, что особый характер отношений двух стран основан на взаимном доверии, уважительном диалоге и поддержке по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета.

«Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — сказал Путин в видеообращении.

Во время визита российской делегации в Китай Москва и Пекин собираются обсудить не только двусторонние отношения, но и наиболее острые мировые кризисы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«У нас очень широкая повестка дня переговорная с Китаем, которая включает как двусторонние вопросы, так и международные темы», — сказал дипломат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве «самые серьезные» ожидания от предстоящего визита.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что по итогам переговоров стороны планируют подписать декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Он назвал документ «концептуальным».

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что главной задачей визита станет закрепление высокого уровня российско-китайского партнерства и перевод отношений в формат долгосрочного политического проектирования. По его словам, новая декларация должна зафиксировать общее видение будущего, в котором Россия и Китай выступают самостоятельными центрами силы, влияющими на мировую политику, безопасность и международную торговлю.